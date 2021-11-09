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الثلاثاء، 09-11-2021 09:23 ص

بشر الخصاونة في القاهرة

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الوكيل الاخباري- وصل إلى القاهرة مساء أمس الاثنين رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قادما على رأس وفد من عمان فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام يبحث خلالها دعم التعاون الثنائي وأخر التطورات.

وسيلتقي رئيس الوزراء خلال زيارته عددا من كبار المسؤولين والشخصيات المصرية لبحث ملف علاقات التعاون واستكمال المباحثات التى أجراها خلال زيارته الأخيرة لمصر فى أيلول/سبتمبر الماضي.

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يشار إلى أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي زار الأردن في شهر مارس الماضي لحضور اجتماعات الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.


وشهد مدبولي مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة التوقيع على سبع وثائق للتعاون.

 

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