"بصمة شباب الخير" تستهدف 4 آلاف أسرة عفيفة

الوكيل الإخباري - واصلت مبادرة بصمة شباب الخير برنامجها الخيري الذي يستهدف توزيع أربعة آلاف طرد غذائي والزكاة على الأسر العفيفة وتنفيذ زيارات لدور المسنين في مختلف أنحاء المملكة.

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وقالت مدير المبادرة الدكتورة لينا أبو خضرة إنها واصلت فعاليتها اليوم في بلدة علعال بلواء قصبة إربد بتوزيع عدد من طرود الخير والزكاة على أسر عفيفة في البلدة، مشيرة إلى أن القائمين على المبادرة تكفلوا بتوزيع أربعة آلاف طرد منذ بداية رمضان، وتسعى المبادرة إلى توسيع قاعدة العمل الخيري والتطوعي ليشمل مزيدا من المناطق الأقل حظا.



وبينت أن "بصمة شباب الخير" تهدف إلى تسليط الضوء على دور الشباب، وتمكينهم من فعل الخير خلال شهر رمضان الفضيل في محافظات المملكة كافة.



يشار إلى أن المبادرة شبابية تطوعية خيرية إنسانية انطلقت عام 2017.