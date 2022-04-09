بطولة الخماسي الرمضانية تنشط الحركة الرياضية في الكرك

الوكيل الإخباري - أسهمت بطولة خماسي كرة القدم الرمضانية والتي اقيمت في ألوية محافظة الكرك في تنشيط وتفعيل الحركة الرياضية والشبابية خلال الشهر الفضيل.

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وقال مدير شباب الكرك الدكتور يعقوب حجازين، إن البطولة الرياضية الرمضانية جاءت بتنظيم من وزارة الشباب لتنشيط الحركة الرياضية والشبابية خلال شهر رمضان المبارك، واستثمار طاقات الشباب وأوقاتهم بصورة ايجابية ونشر ثقافة التنافس الإيجابي والروح الرياضية بين الشباب فضلا عن كسر الروتين الذي يمر به الشباب خلال ساعات اليوم.



واوضح ان الشباب بحاجة إلى نشاطات رياضية مشتركة وبرامج مستمرة تؤهلهم لكسب اللياقة البدنية والتي تعد ضرورة لصحة للجسم.



وأضاف أن البطولة ستستمر خلال شهر رمضان المبارك بثلاث مراحل: الأولى ستكون على مستوى الألوية في المحافظة، والثانية ستكون على مستوى المحافظة، والثالثة ستكون على مستوى المملكة حيث سيحصل الفريق الفائز على المستوى الثاني على جائزة ماديه مجزية.



من جانبها، قالت رئيس قسم الإعلام والاتصال بمديرية شباب الكرك الدكتورة ثروت المعاقبة، إن البطولة تأتي ضمن فعاليات حملة رمضانيات التي تتبناها وزارات عديدة منها الشباب والثقافة، والتَّنمية الاجتماعيَّة، والدَّاخليَّة، والسياحة والآثار، والاقتصاد الرقمي والريادة، وتتضمن إقامة فعاليات متنوعة رياضيَّة، ثقافيَّة وسياحيَّة خلال شهر رمضان المبارك في جميع محافظات المملكة بعد عامين من توقف الأنشطة الشبابية والرياضية اثر جائحة كورونا والتحديات التي واجهت المجتمع، وخصوصا الشباب.



بدوره، أوضح رئيس فرع هيئة شباب كلنا الأردن بالكرك عدى الحمايدة، أن الفاعليات الرمضانية المتنوعة سواء الرياضية أو الثقافية تتيح فرصة واسعة امام الشباب والفعاليات المجتمعية للانخراط بأنشطة هادفة مثل مباريات كرة القدم او المسابقات الثقافية او العاب الاطفال.