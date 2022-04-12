الثلاثاء 12-04-2022
الوكيل الاخباري

هام من التعليم العالي حول طلبات التجسير

العيسوي ينقل تعازي نائب الملك إلى عشيرة أبو دلبوح

الديوان الملكي: العملية الجراحية للملك تكللت بالنجاح

ولي العهد يزور إدارة البحث الجنائي

الأوبئة: 85% من إدخالات المستشفيات لإصابات كورونا تعود لمتحور أوميكرون

فرار أكثر من 4.6 مليون أوكراني بسبب الحرب

الأمانة: إزالة 779 بسطة عشوائية منذ بداية رمضان

سريلانكا تعلن تخلّفها عن سداد كافة ديونها الخارجية

342 ألف رأس من المواشي رودت إلى العقبة في 3 أشهر

ميتا تجرب تحقيق الأموال في ميتافيرس

الثلاثاء، 12-04-2022 05:28 م

بطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم تواصل فعالياتها في إربد

1649767431532


الوكيل الإخباري - واصلت بطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم للفرق الشعبية الخماسية "رمضانيات "، في محافظة إربد فعالياتها لليوم الخامس على التوالي، وذلك بمشاركة ما يزيد على 20 فريقا لكل لواء من ألوية المحافظة.

اضافة اعلان


وتضمنت الفعاليات التي تنفذها وزارة الشباب بالتعاون مع عدد من الوزارات ذات العلاقة، على مجموعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية والاجتماعية المختلفة.


وقال مدير شباب محافظة إربد الدكتور حمزة العقيلي لـ(بترا)، إن المستوى الأول للمنافسة داخل الألوية بالمحافظة للمباريات، قد أوشك على الانتهاء، والانتقال إلى المرحلة الثانية والتي ستكون منافسات للفرق وعلى مستوى المحافظة كاملة.


وأضاف أنه سيتم توزيع العديد من الجوائز العينية والمداليات الذهبية والفضية والبرونزية وغيرها من الجوائز على الفرق الفائزة وسيتم تأهلها مباشرة بعد ذلك للمرحلة الثانية من البطولة.


وأكد العقيلي أن هذه البطولة تهدف الى تعزيز روح الانتماء والولاء للوطن، وذلك بمشاركة الشباب اليافعين في مثل هذه البطولات، كما تعمل على تطوير الجوانب الترفيهية والرياضية لدى الشباب، واضفاء جانب من التسلية للجميع، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا خلال العامين الماضيين وتوقفها حاليا، إضافة الى تعزيز التفاعل والتنافس والابداع لدى فئة الشباب، ودعم الممارسات الإيجابية وتنمية الروح الرياضية والمنافسة بين جميع الفرق المشاركة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
277585565_350277327144089_7265081136859426902_n

تفاصيل فعاليات "رمضانيات" في المحافظات اليوم الثلاثاء

M63A1569

هام من التعليم العالي حول طلبات التجسير

1649771541764

جولات رقابية على الأسواق وتحرير مخالفات في الرصيفة

مستشفى الإيمان الحكومي في عجلون

الأشغال: فريق للوقوف على تحديات تأخير تشغيل مستشفى الإيمان

0L5A0210

معهد التدريب المهني في الطفيلة يطلق مبادرة توعوية

image

العيسوي ينقل تعازي نائب الملك إلى عشيرة أبو دلبوح

أخبار متعلقة
8f46f412-e8a9-4a71-a40d-0561a2efa11f-15

24 موقعا لاحتضان فعاليات احتفالية إربد عاصمة الثقافة العربية 2022

32022792148770529626

ثلاثيني يحرق نفسه بشارع الجامعة في اربد

bawabeh

اليرموك تحتفل بالعيد الستين لميلاد الملك وذكرى معركة الكرامة

1647434350209

الصقيع يضرب محاصيل الخضراوات في الأغوار الشمالية

M63A9728 - Copy

شباب إربد يسعون لتعزيز دورهم بمشاركتهم في الانتخابات البلدية

main_image622f1558dcf57

واقع مروري خطير يواجه طالبات مدرسة القادسية في إربد