بطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم تواصل فعالياتها في إربد

الوكيل الإخباري - واصلت بطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم للفرق الشعبية الخماسية "رمضانيات "، في محافظة إربد فعالياتها لليوم الخامس على التوالي، وذلك بمشاركة ما يزيد على 20 فريقا لكل لواء من ألوية المحافظة.

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وتضمنت الفعاليات التي تنفذها وزارة الشباب بالتعاون مع عدد من الوزارات ذات العلاقة، على مجموعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية والاجتماعية المختلفة.



وقال مدير شباب محافظة إربد الدكتور حمزة العقيلي لـ(بترا)، إن المستوى الأول للمنافسة داخل الألوية بالمحافظة للمباريات، قد أوشك على الانتهاء، والانتقال إلى المرحلة الثانية والتي ستكون منافسات للفرق وعلى مستوى المحافظة كاملة.



وأضاف أنه سيتم توزيع العديد من الجوائز العينية والمداليات الذهبية والفضية والبرونزية وغيرها من الجوائز على الفرق الفائزة وسيتم تأهلها مباشرة بعد ذلك للمرحلة الثانية من البطولة.



وأكد العقيلي أن هذه البطولة تهدف الى تعزيز روح الانتماء والولاء للوطن، وذلك بمشاركة الشباب اليافعين في مثل هذه البطولات، كما تعمل على تطوير الجوانب الترفيهية والرياضية لدى الشباب، واضفاء جانب من التسلية للجميع، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا خلال العامين الماضيين وتوقفها حاليا، إضافة الى تعزيز التفاعل والتنافس والابداع لدى فئة الشباب، ودعم الممارسات الإيجابية وتنمية الروح الرياضية والمنافسة بين جميع الفرق المشاركة.