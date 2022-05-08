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الأحد، 08-05-2022 12:21 م

بعثة أردنية تُغادر للسعودية لاستئجار مساكن الحجاج الأردنيين

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الوكيل الإخباري - علم موقع "الوكيل الإخباري" من مصادر مطلعة، أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية سيّرت اليوم الأحد بعثتها لحجز فنادق الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة. 
 
وقالت المصادر، إن البعثة سوف تعمل على توفير السكن المناسب للحجاج الأردنيين بما يراعي السعر والقرب من الحرمين الشريفين. 
 
وأشارت إلى أسعار استئجار الفنادق هو ما يحدد تكلفة رحلة اداء مناسك الحج سواء برا أو جواً.

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وبلغت الكلفة الإجمالية لأداء مناسك الحج العام الماضي 2140 دينار. 


وبلغت حصة الأردن لتأدية فريضة الحج هذا العام 3600 شخص، وهو عدد أقل بنسبة 45 % مقارنة بالعام 2019، الذي كانت حصة الأردن فيه 8 آلاف حاج.


ويشترط على من يرغب بتأدية الحج هذا العام أن يتراوح ميلادهم بين 15/ 7/ 1957 إلى 31/ 12 /1975 للأصيل والأصيلة، وأن يكونوا متلقين لجرعتين من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وألّا يكونوا قد أدوا الفريضة سابقا.

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