بعثة الحج الإعلامية تغادر إلى الديار المقدسة

الوكيل الإخباري-غادرت البعثة الصحفية والإعلامية المرافقة للحجاج الاردنيين إلى الديار المقدسة، اليوم السبت، من أمام مبنى وزارة الأوقاف في منطقة العبدلي .

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وقال رئيس البعثة، نائب نقيب الصحفيين، الزميل جمال شتيوي، إنّ البعثة الإعلاميّة والصحفيّة يقع على عاتقها مسؤولية مهنية في نقل المعلومات الدقيقة والحقيقية عن واقع الحجاج الأردنيين، والعمل مع البعثة الإدارية التابعة لوزارة الأوقاف، على حلِّ ومعالجة أيّ مشكلة قد تواجه الحجاج.



وأضاف شتيوي، أنّ وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أوعز للبعثات المرافقة للحجاج، بتسهيل مهمة البعثة الإعلامية والصحفية؛ للقيام بواجبها على أكمل وجه.



وبيّن، أن أعضاء البعثة سيعملون على تغطية أخبار الحجاج لحظة بلحظة، في المدينة المنورة ومكة المكرمة، حتى عودتهم سالمين غانمين إلى أرض الوطن.