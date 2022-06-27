بعثة حج جامعة اليرموك تغادر إلى الديار المقدسة

الوكيل الإخباري - ودع رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، بعثة الجامعة المغادرة إلى الديار المقدسة، لأداء فريضة الحج لهذا العام.

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وأكد مسّاد حرص الجامعة، على إعادة تسيير هذه البعثة سنويا لطلبة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بعد الانقطاع خلال العامين الماضيين، نتيجة للظروف الاستثنائية التي عاشها العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على مختلف نواحي الحياة ومنها موسم الحج.



ودعا مسّاد طلبة البعثة، إلى استثمار هذه الرحلة المباركة، للاستزادة من الطاعات، وما تمثله هذه الفريضة العظيمة من تهذيب للنفس، وتحمل للصعاب والصبر في طاعة الرحمن، وأن يكونوا قدوة حسنة لكل من يراهم وعكس الصورة الطيبة عن جامعتهم ووطنهم، وتقديم المساعدة لكل من يحتاجها.



في ذات السياق، أكد عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور آدم القضاة، حرص الكلية على تسيير هذه البعثة الطلابية سنويا، بوصفها رحلة علمية ضمن مساق فقه الصيام والزكاة والحج، لزيارة هؤلاء الطلبة للمعالم الدينية والتاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتعرف عليها عن قرب.



وأضاف أن هذه البعثة المباركة، تأتي في سياق البرامج التدريبية المخصصة لتعريف طلبة الكلية بكيفية أداء مناسك الحج من ناحية عملية، بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لجامعة اليرموك في تعزيز مهارات ومعارف طلبتها.



وتضم بعثة جامعة اليرموك لهذا العام 6 من طلبة كلية الشريعة برئاسة الدكتور إبراهيم الخالدي.



وحضر وداع البعثة كل من نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور موفق العموش، ونائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور رياض المومني، ومساعد رئيس الجامعة الدكتور زياد زريقات، وعميد شؤون الطلبة الدكتور محمد ذيابات.