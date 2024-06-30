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الأحد، 30-06-2024 06:44 م

بعثة منظمة الصحة العالمية تزور مؤسسة الغذاء والدواء

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، أن المؤسسة ماضية للوصول إلى مستوى متقدم في تنظيم الأدوية واعتمادها النهائي كجهاز رقابي معتمد دوليا، عن طريق برنامج منظمة الصحة العالمية لاعتمادية وتقوية الأنظمة التنظيمية الوطنية.

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وأشار مهيدات خلال استضافة بعثة خبراء منظمة الصحة العالمية في زيارة متابعة ضمن إطار البرنامج، بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، إلى أهمية الزيارة في متابعة التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات المتأتية بناء على الزيارات السابقة للمنظمة، للبناء على نقاط القوة وتعزيز مجالات التطوير والتحسين حسب جدول زمني محدد، انسجاما مع استراتيجية المؤسسة في تطبيق أعلى المعايير الدولية في ضمان جودة ومأمونية الأدوية وفعاليتها وحرصها على دعم قطاع الصناعات الدوائية وتعزيز تنافسيتها تماشيا مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية.


‏‎بدورها، أشادت الراعبي بجهود المؤسسة في التطوير المستمر وتنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية والعمل سويا من أجل تجويد وتطوير أداء المنظومة بأكملها، والذي بدوره سينعكس إيجابيا على الدور الرقابي والتنظيمي للمؤسسة، وبالتالي تأهلها لبلوغ مستوى النضج الثالث أو الرابع لتنظيم الأدوية المنتجة محليا والمستوردة.


واستعرضت مساعد المدير العام للشؤون الإدارية الدكتورة مها الجغبير خلال الزيارة، المنظومة الوطنية للأدوية والتقدم المحرز منذ تشرين الأول 2022 في الوظائف الرقابية والتنظيمية التي تؤديها المؤسسة والتي تعتبر أساس تحديد مستوى نضج السلطة التنظيمية وتشمل عملية تسجيل الأدوية وإجازتها والكشف عن الآثار الجانبية والرقابة والتفتيش والتحليل المخبري والدراسات السريرية، وآخر المستجدات والتحديثات ذات العلاقة.


كما استعرضت الدكتورة رازية أستاذ من المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، نتائج البرنامج وأهدافه الرامية إلى تقوية الأنظمة التنظيمية والرقابية للأدوية والدعم الفني وبناء القدرات ودعم خطط التطوير المؤسسي.


وضم الفريق المستشار الإقليمي في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط في القاهرة الدكتورة هدى لانجر، ومستشار المنظمة الدكتور هرفوجي تومير، ومسؤول الشؤون الصيدلانية في المكتب القُطري للمنظمة في عمان الدكتور أنور الصدر.


يشار إلى أن الزيارة ستستمر 4 أيام وتشمل لقاءات وزيارات ميدانية مع فريق عمل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

 




 

 


 

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