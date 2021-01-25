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الإثنين، 25-01-2021 10:30 ص

بعد إلغاء نظام السات الدولي... التربية تبحث عن بدائل تحفظ حق الطلبة

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الوكيل الإخباري – خاص - قال مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم فايز المعاريف، إن منظمة كولج بورد الأمريكية اتخذت قرارا بإلغاء امتحان "Sat Subject" داخل الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من ١٩ من كانون الثاني الجاري، وإيقاف العمل بالامتحان خارجها اعتبارا من نهاية دورة شهر حزيران المقبل.
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وأضاف أن وزارة التربية والمنظمة عقدتا اجتماعا؛ لبحث حيثيات هذا القرار وتأمين البديل المناسب للطلبة بحيث يراعي مصلحتهم وقدراتهم كافة.

وبين أن الوزارة تدرس الآن عدة بدائل لامتحان السات المُلغى، بما يحفظ حق الطلبة.

وأكد أنَّ المنظمة مستمرة في تقديم امتحانات AP الأمريكية ولم يحدث عليها أي تغيير.

من ناحيته، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان، إن هناك 42 مدرسة خاصة تدرّس نظام الـ SAT في الأردن. 

وبين لـ"الوكيل الإخباري" أن وزارة التربية ومنظمة كولج بورد الأمريكية، لم تتخذا أي قرار بعد حول بديل نظام الـ SAT.

وكانت مدارس أبلغت الأهالي وطلبتها بإلغاء نظام الـSAT وتخييرهم بالتحويل إلى أنظمة أجنبية أخرى أو النظام الوطني. 

 




 

 


 

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