بعد إيعاز حكومي .. جولات رقابية رسمية مشددة

الوكيل الإخباري - قامت اللجان المختصة ، والتي تتضمن عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية ، بجولات رقابية، الإثنين.

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وتأتي الجولات، للتأكد من تطبيق المنشآت والمؤسسات والأسواق أوامر الدفاع والالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة، بعد إيعاز من وزير الداخلية ، سلامة حماد.

ومن الوزارات المشاركة في الجولات الرقابية ، وزارات الصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة والبيئة والسياحة والإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس ،

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