الإثنين 05-10-2020
الوكيل الاخباري

بعد إيعاز حكومي .. جولات رقابية رسمية مشددة

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الإثنين، 05-10-2020 01:01 م

لتنفيذ أوامر الدفاع

بعد إيعاز حكومي .. جولات رقابية رسمية مشددة

ار
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قامت اللجان المختصة ، والتي تتضمن عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية ، بجولات رقابية، الإثنين.

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وتأتي الجولات، للتأكد من تطبيق المنشآت والمؤسسات والأسواق أوامر الدفاع والالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة، بعد إيعاز من وزير الداخلية ، سلامة حماد.

 

ومن الوزارات المشاركة في الجولات الرقابية ، وزارات الصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة والبيئة والسياحة والإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس ،

 

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