بعد اختفائه 19 يوما .. العثور على مصطفى ووالده يكشف للوكيل تفاصيل مثيرة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - (19) يوما ، والشاب مصطفى ، متغيّب عن منزل عائلته في بيادر وادي السير بالعاصمة عمّان ، على وقع صدمة من حوله ، بظروف اختفائه الغامضة ، الأمر الذي جعل والديه يبكون ابنهم العشريني ، لعدم معرفتهم ودرايتهم بحاله.

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واليوم ، يلتقي والد "مصطفى" ، عماد الطردة ، ابنه ، الأربعاء ، بلقاء يصعب وصف مشاهد الحزن فيه ، حيث اختلاط الدموع بالفرحة ، بعد أن تمّ فك لغز اختفائه والعثور عليه .

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اختفاء عشريني في ظروف غامضة بعمان

يروي الطردة لـ"الوكيل الإخباري" ، كيفية العثور على ابنه ، حيث قال : لقد تواصل معي أحد ضباط الدوريات الخارجية، أمس الثلاثاء ، حيث أعلمني بالعثور على مصطفى في إحدى الحافلات متوجها من محافظة إربد إلى الطفيلة لغايات تحصيل مال من جامعته، بعد التدقيق على هويته ".

وأضاف بشغف " لقد شعرت بالسعادة ، بعد أيام لم نرَ النوم فيها ، فالعائلة كانت تنتظر خبرا عنه، ولقد قمت بتسلّمه من أحد المراكز الأمنية ".

ماذا كان يعمل مصطفى؟

وأوضح الطردة ، أن ابنه كان يعمل في ورشة بناء بمحافظة إربد ، منوّها أنه لم يكن يرغب بالدراسة مما حدا به الهروب من المنزل.

وبرّر اختفاء ابنه لأيام ، بأنه كان "يضغط عليه" ، من أجل تلقي تعليمه في الجامعة ، ولكن ابنه لم يكن يرغب بذلك ، الأمر الذي أدّى به إلى الخروج من المنزل وعدم العودة إليه .

وأشار الطردة " أن مناشدته عبر منبر "الوكيل الإخباري" ، ساهمت في العثور على ابنه ، وتابع " الحمد الله لقد تمّ العثور على ابني ، ولن أمارس عليه الضغط الذي تسبب بحرماننا رؤيته ".

"لقد عاد" مصطفى " إلى الأردن من أستراليا ، حيث لم يتمكّن من متابعة دراسته في تخصص "الهندسة المعمارية "، والحمد لله عاد إلينا ، بكامل قوته " ، وفق روايــة الطردة .

لقاء بعد أيام ما بين البكاء والدعاء ، ومشاهد احتضان الشاب لوالديه أقرب إلى مشهد "درامي" .

ومن هذا المنطلق ، فإن "الوكيل الإخباري" ، قطع عهدا على خدمة المواطنين ، من منطلق المهنيّة ، والإنسانية تحت مظلة الوطنيّّــة .

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