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بعد اصابة زوجها .. أردنية تطلق تحذيرا هاماً من نبـات منزلـي

الأربعاء، 03-07-2024 03:08 م

بعد اصابة زوجها .. أردنية تطلق تحذيرا هاماً من نبـات منزلـي

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

 

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نوهت مواطنة من حادث خطير تعرضت له هي وعائلتها بسبب نبات منزلي يستخدم للزينة يُعرف باسم "أذن الفيل".

وقالت المواطنة بأنها زرعت نبات "أذن الفيل" أو "ألوكاسيا" لأغراض الزينة دون أن تدرك مدى خطورته، حيث أصيب زوجها بالتسمم بسبب إمساكه عن طريق الخطأ بعصارة الجذع.

وأشارت إلى ضرورة الحذر عند التعامل مع هذا النبات، حيث أبلغها الأطباء أنه نبات سام ، وإذا تم ابتلاع أي جزء منه قد يشكل خطر كبير على الكلى  . 

من جانبه، علق خبير في مجال النباتات، يزن الراشد ، على الحادثة قائلاً لـ"الوكيل الإخباري" إن نبات أذن الفيل أو القلقاس بأنواعه يفرز سموماً عند الضغط على الساق أو الأوراق، وهو سام للغاية إذا تم مضغ أوراقه.

وأوضح الراشد أن العصارة في النبات تحتوي على أوكسالات الكالسيوم، وهي مادة عضوية سامة.

وشدد الراشد على ضرورة ارتداء القفازات عند الاهتمام بالنبات ، مشيراً إلى أهمية إبعاده عن متناول الأطفال وعدم مضغ أوراقه لتجنب حدوث  اضرار صحية قد تصل الى الوفاة ببعض الحالات  .

ودعا المواطنين إلى استبدالها بأنواع أخرى من الزينة، حيث أن جميع فصائل القلقاسيات تعتبر سامة، ولكي لا تشكل خطورة.

يُشار إلى أن "أذن الفيل" هي شجيرة صغيرة تتميز بأوراق كبيرة خضراء، وتعد واحدة من أشهر أنواع النباتات المنزلية، وتكمن السمية في العصارة التي تفرزها الأوراق والساق.

ويُحدث التسمم بالنبات بسبب مضغ الأوراق حرقة شديدة في الفم والحلق وإفراز اللعاب وصعوبة في البلع والكلام، ويمكن أن يؤدي إلى اختناق ووفاة نتيجة احتوائه على نسب عالية من أوكسالات الكالسيوم والجليكوزيدات السينوجينية.

 


 




 

 


 

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