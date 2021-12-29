بعد الإجراءات السعودية.. الأوقاف: نتابع أي تحديث على إجراءات العمرة

الوكيل الاخباري - اكد مصدر في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، ان الوزارة لم يردها حتى الان اي تحديثات من السلطات السعودية حول اجراءات العمرة براً وجواً.

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وكانت السلطات السعودية اعلنت اليوم الاربعاء، اعادة اجراءات التباعد وارتداء الكمامة في الاماكن العامة ، اعقبها اعلان الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه تقرر إعادة إجراءات التباعد الجسدي للمصلين في المسجدين اعتباراً من يوم غدٍ الخميس بسبب جائحة كورونا.



وبين المصدر في حديث لـ " الوكيل الإخباري" أن الوزارة تتابع مع السلطات السعودية اذا ما سيكون هناك تقليص لاعداد المعتمرين، أو أن القرارات ستكون مقتصرة فقط على اجراءات التباعد فقط في الحرمين.



وأكد المصدر، أن الوزارة وفي حال اي ورود اي اجراءات جديدة من الجانب السعودي ستعممها على مكاتب الحج والعمرة ، وستصدر بياناً للمواطنين بهذا الشأن .