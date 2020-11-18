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الأربعاء، 18-11-2020 12:16 م

بمشاركة مديرية الأمن العام

بعد التوجيهات الملكية .. اجتماع حكومي بسبب كورونا

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وزير الداخلية المكلف بسام التلهوني


الوكيل الإخباري - قال وزير الداخلية المكلف بسام التلهوني، إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني واضحة بأهمية تنفيذ أوامر الدفاع لا سيما ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي كخط دفاع اول في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف التلهوني، الأربعاء، خلال اجتماع عقد في وزارة الداخلية أن الاستهتار بارتداء الكمامة يعيق الجهد الوطني في مواجهة الفيروس.


ويشارك في الاجتماع الذي يأتي لدعم عملية تطبيق وتنفيذ أوامر الدفاع وزراء الداخلية والصحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والنقل والعمل، إضافة لرئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري، بمشاركة ممثلين عن مديرية الأمن العام.

 

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