بعد التوجيهات الملكية .. اجتماع حكومي بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - قال وزير الداخلية المكلف بسام التلهوني، إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني واضحة بأهمية تنفيذ أوامر الدفاع لا سيما ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي كخط دفاع اول في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

اضافة اعلان



وأضاف التلهوني، الأربعاء، خلال اجتماع عقد في وزارة الداخلية أن الاستهتار بارتداء الكمامة يعيق الجهد الوطني في مواجهة الفيروس.



ويشارك في الاجتماع الذي يأتي لدعم عملية تطبيق وتنفيذ أوامر الدفاع وزراء الداخلية والصحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والنقل والعمل، إضافة لرئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري، بمشاركة ممثلين عن مديرية الأمن العام.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



