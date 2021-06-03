بعد التوجيهات الملكية .. ايعاز من الخصاونة بتنظيف سد الملك طلال

الوكيل الاخباري - قالت سلطة وادي الاردن انه بناء على ملاحظة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والصور التي التقطها جلالته لمنطقة بحيرة سد الملك طلال خلال تواجده بالطائرة وتحليقه فوق منطقة سد الملك طلال، فقد اوعز دولة رئيس الوزراء الى سلطة وادي الاردن و وزارة الادارة المحلية ووزارة البيئة بمعالجة الوضع والعمل على تنظيف مدخل بحيرة سد الملك طلال والمنطقة المحاذية .

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حيث عملت كوادر سلطة وادي الاردن بالتعاون مع الجهات المعنية والاستعانة باليات وزارة الأشغال العامة والاسكان وكوادر الدفاع المدني بالعمل على مدار الساعة وتنظيف منطقة السد لازالة المخلفات وقامت سلطة وادي الاردن باستخدام القوارب الخاصة في المواقع التي يصعب الوصول اليها بمساعدة جهاز الدفاع المدني .