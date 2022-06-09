بعد الرفعات الأربعة.. خبير يتوقع قيمة رفع أسعار المحروقات في المملكة

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - توقع خبير النفط والطاقة هاشم عقل معدل أسعار المحروقات محلياً، بعد الرفعات الاربعة التي تحدث عنها وزير الداخلية مازن الفراية قبل أيام.

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ورجح عقل في تصريح لـ " الوكيل الإخباري" أن يصل سعر ( بنزين 90 ) بعد الرفعات الاربعة إلى دينار لكل لتر

وبيّن أن سعر ( بنزين 95) سوف يصل إلى 1.30 دينار لكل لتر، و (الديزل 80 قرشاً) لكل لتر.



وأشار عقل إلى أن معدل الرفع سوف يصل إلى 5% عن كل مشتق في كل شهر، بمعدل 3.5-5 قروش.



وكان وزير الطاقة صالح الخرابشة أكد أن رفع أسعار المحروقات أمر واقع وسيتم حتى لو انخفض السعر العالمي.



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