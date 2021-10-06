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الأربعاء، 06-10-2021 12:43 م

بعد العثور على جثة بإربد مصدر أمني لـ الوكيل : الوفاة طبيعية

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الوكيل الاخباري - جلنار الراميني - أكد مصدر أمني أنه تم الوقوف على أسباب وملابسات وفاة مواطن ستيني في محافظة إربد، والتي تبيّن أنها "طبيعية " ، وذلك بعد العثور على جثته أمس الثلاثاء ( أنقر هنا ) .

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وأوضح المصدر الأربعاء لـ" الوكيل الإخباري " أنه تم العثور على جثة مواطن في منزله  بمدينة اربد بعد بلاغ إلى أحد المراكز الأمنية في المحافظة.

وكان قد هرع إلى الموقع المدعي العام والطبيب الشرعي ومرتبات المختبر الجنائي لإجراء المقتضى القانوني والمباشرة بالتحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الوفاة .

 

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