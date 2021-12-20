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الإثنين، 20-12-2021 02:28 م

بعد اللحوم الجورجية.. الأردن يستورد اللحوم من باكستان قريبا

لحوم


الوكيل الإخباري - قال السفير الباكستاني في عمان، سجاد علي خان، إن حجم التبادل التجاري بين الأردن والباكستان بلغ 50 مليون دولار، وهو دون مستوى الطموحات لكن هناك جهودا تبذل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.اضافة اعلان


واضاف في حديث لوكالة الأنباء الأردنية، أن الجهود حثيثة لزيادة حجم التبادل السياحي بين البلدين خاصة في ظل وجود أماكن اثرية وثقافية ودينية علاوة على الطقس المعتدل في البلدين، ما يسهم في جذب المزيد من السياح، مبينا أنه لا يوجد خط طيران مباشر بين البلدين الذي من شأنه تعزيز التعاون السياحي.

واكد عمق العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والعلمية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتطور الذي تشهده في المستويات كافة.

وحول التعاون الثقافي، بين أن هناك حوالي 10 آلاف أردني أعضاء في نادي خريجي الجامعات الباكستانية، يشكلون جسرا للتواصل بين البلدين، وغيرهم من الخريجين الأردنيين الذي يتوزعون في بلدان عديدة، كما أن هناك مئات الطلبة الأردنيين على مقاعد الدراسة في الباكستان الآن، مشيرا إلى أن الباكستان تخصص 35 منحة سنوية للطلبة الأردنيين كما يخصص الأردن 5 منح سنوية للطلبة الباكستانيين.

وأشاد السفير الباكستاني، بالجهود التي يبذلها الأردن والباكستان لتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام كدين للوسطية والتسامح والاعتدال.

وأكد أهمية اقامة الدولة الفلسطينية وحل قضية كشمير وتنفيذ القرارات الأممية وقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن، وايجاد حل عادل وشامل لهذه القضايا والحد من العنف والتوتر في المنطقة والعالم.

وبين أن وفدا من وزارة الزراعة الأردنية زار الباكستان أخيرا لإجراء الترتيبات واصدار التصاريح اللازمة لاستيراد اللحوم الباكستانية التي ستكون متوفرة في السوق الأردني قريبا.

وحول الجالية الباكستانية في الأردن، أوضح السفير أن هناك 15 ألف باكستاني في الأردن يعمل معظمهم في المجالات الزراعية، ويحظون بكل الرعاية والاحترام.

وأشاد بمشاركة الأردن في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في اسلام اباد يوم أمس لمناقشة الوضع الإنساني في افغانستان ومساعدة الشعب الأفغاني.

 




 

 


 

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