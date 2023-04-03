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الإثنين، 03-04-2023 12:58 م

بعد انتشار فيروس "ماربورغ".. الأردن لا يستقدم عاملات منازل من غينيا

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أكد نقيب أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل لورانس أبوزيد إن الأردن لا يستقدم عاملات منازل من دولة غينيا في افريقيا والتي تشهد انتشار حالات إصابة بالحمة النزفية لفايروس ماربورغ.

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وأضاف أبوزيد اليوم الاثنين لـ "الوكيل الإخباري" أن الأردن يستقدم العاملات في المنازل من 3 دول أفريقية (غانا،اثيوبيا،أوغندا).


وأكد أن أي عاملة يتم استقدامها من خارج الأردن تخضع للفحوصات في بلدها للتأكد من سلامتها صحياً، وذلك بفحوصات صادرة عن مراكز صحية معتمدة من قبل وزارة الصحة الاردنية ، إضافة الى عدد من الفحوصات التي تُجرى للعاملة عند وصولها الأردن.


ونوه أن يوجد ما يقارب 15 مركز صحي معتمد في كل دولة يتم استقدام عاملات منازل منها وذلك بالتنسيق مع وزارتي العمل والصحة الأردنية مشيراً أنه قبل اعتماد أي مركز طبي في دول الاستقدام يتم زيارته من قبل لجنة أردنية للتأكد من الشروط الصحة.


وكانت وزارة الصحة أكدت أن الأردن يتابع انتشار بعض حالات الحمة النزفية لفايروس ماربورغ في دولتي غينيا وتانزانيا وافريقيا .


 




 

 


 

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