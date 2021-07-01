بعد تبادل لإطلاق النار.. الأمن يقبض على تاجر مخدرات في الرمثا

الوكيل الإخباري -

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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول مكان وجود احد الاشخاص المطلوبين بقضايا الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومعلومات حول امتلاكه لكمية من تلك المواد ، وتم التحرك للمكان في لواء الرمثا حيث بادر ذلك المطلوب باطلاق عيارات نارية باتجاه القوة الأمنية فور مشاهدتهم من مركبة كان يستقلها وتم تطبيق قواعد الاشتباك معه والرد عليه بالمثل لحين السيطرة عليه وأُسعف للمستشفى بعد ان تبين تعرضه للاصابة.وبتفتيش المركبة التي كان يستقلها عُثر على كمية من الذخيرة الحية وسلاح ناري اتوماتيكي بالاضافة الى كمية من مادة الحشيش المخدرة وكمية من مادة الكريستال المخدرة.