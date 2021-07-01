الخميس 01-07-2021
الوكيل الاخباري

بعد تبادل لإطلاق النار.. الأمن يقبض على تاجر مخدرات في الرمثا

6 وفيات و533 اصابة كورونا جديدة

الخصاونة لوزير خارجية كندا: التبادل التجاري بيننا ما زال دون مستوى الطموح

التقاعد المبكر "يستنفد" الموارد المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي

الأردنيون يعودون اليوم إلى ' ما قبل كورونا'

الإعدام لشخص قتل زوجته حرقاً

محكمة أمن الدولة تعقد جلسة بالدعوى المتعارف عليها بقضية الفتنة

اغلاق 12 منشأة لعدم إلتزامها بالتدابير الوقائية

فحص الكشف عن كورونا للقادمين إلى العقبة "مجاني وتظهر نتيجته في 5 دقائق"

تأجيل النَّظر في قضية مستشفى السَّلط لشهرين

الخميس، 01-07-2021 04:53 م

بعد تبادل لإطلاق النار.. الأمن يقبض على تاجر مخدرات في الرمثا

nORTr


الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول مكان وجود احد الاشخاص المطلوبين بقضايا الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومعلومات حول امتلاكه لكمية من تلك المواد ، وتم  التحرك للمكان في لواء الرمثا حيث بادر ذلك المطلوب باطلاق عيارات نارية باتجاه القوة الأمنية فور مشاهدتهم من مركبة كان يستقلها وتم تطبيق قواعد الاشتباك معه والرد عليه بالمثل لحين السيطرة عليه وأُسعف للمستشفى بعد ان تبين تعرضه للاصابة.اضافة اعلان


وبتفتيش المركبة التي كان يستقلها عُثر على كمية من الذخيرة الحية وسلاح ناري اتوماتيكي بالاضافة الى كمية من مادة الحشيش المخدرة وكمية من مادة الكريستال المخدرة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60255eb63fc76

الخصاونة لوزير خارجية كندا: التبادل التجاري بيننا ما زال دون مستوى الطموح

60ddb9f44fea5

التقاعد المبكر "يستنفد" الموارد المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي

تا

الأردنيون يعودون اليوم إلى ' ما قبل كورونا'

d-873-وكالة-جراسا-الاخبارية-اخبار-الاردن-الاعدام-لشخص-قتل-جاره-في-سيل-الزرقا (1)

الإعدام لشخص قتل زوجته حرقاً

1625141966135

محكمة أمن الدولة تعقد جلسة بالدعوى المتعارف عليها بقضية الفتنة

23815_4_1624210663

اغلاق 12 منشأة لعدم إلتزامها بالتدابير الوقائية

أخبار متعلقة
6202120172526596017151

صحة الرمثا لـ الوكيل: فوضى عارمة بسبب فايزر تدخلت على إثرها 'الدرك'

1120192492038839765779

الأمن لـ الوكيل: ضبط سائق دهس مواطن ولاذ بالفرار.. فيديو

الامن

تعيينات في مديرية الأمن العام - اسماء

180867

بدء فعاليات نادي ألق الصيفي بالرمثا

مصنع

بدء تشغيل تجريبي لمصنع محطة فرز نفايات في الرمثا