بعد تحديد سقوف للنفط الروسي .. هل تتأثر أسعار المحروقات محلياً؟

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال الخبير النفطي هاشم عقل إن قرار استراليا وأوروبا بتحديد سقف سعري للنفط الروسي سوف يؤثر على أسعار المحروقات في الأردن، نتيجة الخلل الذي سوف يصيب أسعار النفط في العالم.

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وبيّن عقل لـ " الوكيل الإخباري" أن وضع سقف للنفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، مع وجود سعر خام برنت المتذبذب بين 75 -85 دولاراً للبرميل سوف يخلق خلل في العالم عبر حجم ونوع الطلب، مرجحاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً العام القادم اذا ما بقيت الاختلالات السعرية سيد موقف أسواق النفط.



ونوه إلى أن روسيا سعت للبحث عن سوق جديد لفائض نفطها خاصة للهند والصين والباكستان، الى جانب تقديم امتيازات لهذه الدول عبر البيع بالعملة المحلية.



وأضاف عقل أن تقديم روسيا لهذه الامتيازات في بيع نفطها سيخلق طلب أعلى عليه، وخاصة من الصين، وبالتالي خلق خلل كبير في سوق النفط العالمي.



وحول إمكانية شراء الأردن للنفط الروسي بالسعر المنخفض، أشار عقل إلى أن ذلك سيكون صعباً لإعتبارات سياسية، واقتصادية تتعلق بارتفاع كلف النقل.



يذكر أن فاتورة النفط في الأردن وصلت مع نهاية شهر تشرين أول الماضي إلى 3.6 مليار دينار.