الإثنين 21-02-2022
الوكيل الاخباري

الملكة رانيا العبدالله تزور منطقة الذهيبة الشرقية

وفاة طفلة سقطت عن سطح منزلها باربد

إعلان قائمة "إساءة الاختيار" لقبول طلبة الدورة التكميلية في الجامعات

بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي

الحكومة تنفي ما يتم تداوله على بعض وسائل الإعلام وتؤكد أنه عار عن الصحة

راصد جوي : كتلة قطبية شديدة البرودة تزور المملكة الأسبوع القادم

مُنخفض جوي جديد يصل المملكة الخميس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

مستقلة الانتخاب تلتقي مؤسسات المجتمع المدني في جرش

الإعلان عن استقبال مقترحات المشاريع الثقافية في البلقاء

الإثنين، 21-02-2022 04:46 م

بعد تركها غارقة بالنفايات.. أردنيون يتساءلون "هل هكذا تُكافئ الطبيعة في أم النمل"؟! - صور

273900498_7035144463225088_2459203923256167349_n


الوكيل الاخباري - انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المناظر القذرة والأوساخ التي تركها المتنزهون خلفهم في منطقة أم النمل، الواقعة في لواء الكورة بمحافظة اربد.

 

وقال أردنيون عبر مواقع التواصل أن ذلك يعتبرا تخريباً متعمداً لواقع الطبيعة والجمال في الأردن، حيث أن هذه الأماكن ليست حكراً على أحد، ويقصدها كل الأردنيون للتنزه، ويجب المحافظة على جماليتها.

 

وتسائل الناشطون: "هل هكذا تكافئ الطبيعة"؟!.

 

واشتهرت منطقة ام النمل في الآونة الأخيرة بسحر جمالها الخلاب.

اضافة اعلان

وتركت زيارات المتنزهين الى المنطقة الخضراء (أم النمل) مخلفات الأكل والكثير من النفايات بعد رحلاتهم الى المنطقة.


ودعا مواطنون وزارة السياحة الى وضع ضوابط للمحافظة على المنطقة التي اعتبروها واجهة سياحية جديدة للأردن.

 








 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الملكة رانيا العبدالله تزور منطقة الذهيبة الشرقية

1645453811436

إعلان قائمة "إساءة الاختيار" لقبول طلبة الدورة التكميلية في الجامعات

fffff

بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تنفي ما يتم تداوله على بعض وسائل الإعلام وتؤكد أنه عار عن الصحة

220221712564470465946

مستقلة الانتخاب تلتقي مؤسسات المجتمع المدني في جرش

w

الإعلان عن استقبال مقترحات المشاريع الثقافية في البلقاء

أخبار متعلقة
FKyok9VXsAAejvh

كيف تفاعل الأردنيون مع عمليات انقاذ الطفل المغربي ريان ؟

1761_large

نقابة الأطباء عن فيديو متداول: لا تنشروه.. والتحقيق جارٍ

272954324_5814985831866588_5849584701103799707_n (1)

صورة عامل التوصيل وسط الثلوج تثير تعاطف الأردنيين

b3d069c0188d9841f01bc8daa1e6e31e (1)

الأمن لـ"الوكيل الاخباري": فيديو دهس 3 أشخاص أثناء تزلجهما على الثلوج ليس في الأردن

Screenshot_19

بالفيديو.. لحظة وقوع حادث مُروِّع في عمان بسبب الثلوج.. والأمن يُعلّق: حذرنا مراراً وتكراراً

6d1a9442-a7c3-4fa8-8c3a-d77a694f8c16

الأمن العام يعلن حالة الطرق حتى الساعة 1 صباحاً - أسماء