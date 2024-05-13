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الإثنين، 13-05-2024 11:46 ص

بعد تسجيل إصابات بالسعودية .. بلعاوي: لا خطورة من متلازمة الشرق الأوسط في الأردن

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية الدكتور ضرار بلعاوي إنه لا خوف من فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) في الأردن بعد أن سجلت السعودية 3 إصابات جديدة منه.

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وأضاف بلعاوي لـ "الوكيل الاخباري" أن فيروس ميرس يتحور بشكل بطيء ولا يمتلك خاصة سرعة الانتشار وينتقل من خلال مخالطة الإبل أو من يخالطها، داعياً الأردنيين المسافرين إلى السعودية الإبتعاد عن الإبل وأخذ الاحتياطات اللازمة.
وبشأن متحور ميرس، أكد أنه اكتشف لأول مرة في السعودية عام 2012 وبلغ عدد المصابين فيه لغاية الآن 2600 حالة عالميا . 


وأضاف أن عدد الوفيات بسبب الإصابة بمتلازمة الشرق الأوسط (ميرس) وصل إلى 700 حالة بنسبة 35% من العدد الإجمالي للمصابين. 


وأكد أنه لا يوجد لمتلازمة الشرق الأوسط علاج أو لقاح للوقاية منه، داعيا إلى غسيل اليدين ووضع الكمامة في الأماكن المغلقة .


وتعد متلازمة الشرق الأوسط التنفسية مرضا تنفسيا فيروسيا يتسبب فيه فيروس كورونا.


 




 

 


 

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