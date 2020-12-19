السبت 19-12-2020
الوكيل الاخباري

بعد تغيير موعد صرفها .. ترقب لاستلام الرواتب

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السبت، 19-12-2020 12:17 م

تم ارسال الكشوفات للبنوك

بعد تغيير موعد صرفها .. ترقب لاستلام الرواتب

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مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - يترقب الأردنيون ، خلال يومين ، صرف رواتب الشهر الحالي (12) ، حيث سيتم صرفها قبل أيام من الموعد المعتاد عليه ، وفق تصريحات سابقة لمصدر حكومي.

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وأشار المصدر حينها لـ"الوكيل الإخباري" ، أن صرف رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين سيكون متاحا بداية الأسبوع الحالي.

وتمّ إرسال كشوفات الرواتب إلى البنوك، عقب الانتهاء منها، وفق المصدر.

 

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