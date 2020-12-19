بعد تغيير موعد صرفها .. ترقب لاستلام الرواتب

الوكيل الإخباري - يترقب الأردنيون ، خلال يومين ، صرف رواتب الشهر الحالي (12) ، حيث سيتم صرفها قبل أيام من الموعد المعتاد عليه ، وفق تصريحات سابقة لمصدر حكومي.

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وأشار المصدر حينها لـ"الوكيل الإخباري" ، أن صرف رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين سيكون متاحا بداية الأسبوع الحالي.



وتمّ إرسال كشوفات الرواتب إلى البنوك، عقب الانتهاء منها، وفق المصدر.

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