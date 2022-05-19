بعد توجيهات ولي العهد .. ادارة الترخيص تباشر بتطوير الخدمات الإلكترونية

الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس رامي الدباس، أنه تم المباشرة اليوم بتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد بتطوير الخدمات الالكتروني التي بدأنا بإطلاقها قبل أشهر، والعمل على وضعها على أرض الواقع.

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وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” إن سمو ولي العهد خلال زيارته يوم أمس إلى قسم ترخيص شمال عمان وجهنا بمزيد من التطوير على الخدمات الالكترونية، حيث أشاد بمستوى الخدمات التي تقدمها إدارة ترخيص المركبات.



وأضاف أنه سيتم العمل على انتشار في الترخيص المتنقل ليتضمن مناطق جديدة، حيث سيتم الإنطلاق هذا الشهر لتغطية مناطق الجيزة والأرزق، وذلك تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد، مشيرا إلى إدارة الترخيص استحدث خدمة الترخيص على الطريق الصحراوي (منطقة الحسينية) مؤخراً وهي خدمة تقدم إجراءات الترخيص كافة المركبات والشاحنات.



وبين الدباس أن سمو ولي العهد أبدى إعجابه خلال الزيارة في أكثر من خدمة ومدى إبداع إدارة الترخيص في العدد من الخدمات من بينها الترخيص المتنقل التي تعمل على تغطية التوسع الجغرافي في الأردن وتقدم الخدمة للمواطنين في المناطق النائية والبادية، بالإضافة إلى خدمة الترخيص من المركبة التي نالت إعجاب ورضا المواطنين.