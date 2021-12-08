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الأربعاء، 08-12-2021 02:00 م

بعد جلسة نيابية صاخبة.. وزير المياه يعلق على مطالبات نيابية بإخراجه من قبة البرلمان - فيديو

بعد جلسة نيابية صاخبة.. وزير المياه يعلق على مطالبات نيابية بإخراجه من قبة البرلمان - فيديو

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وزير المياه محمد النجار


الوكيل الاخباري - ردّ وزير المياه والري محمد النجار على ما جرى في قبة البرلمان، بعد أن انسحب عدد من أعضاء مجلس النواب من الجلسة الرقابية الأربعاء، احتجاجا على توقيع الحكومة على إعلان النوايا لدراسة جدوى "الكهرباء مقابل المياه" مع كل من الإمارات والاحتلال الاسرائيلي برعاية أمريكية.

 

وقال النجار لـ"الوكيل الاخباري" في لقاء مقتضب، إنه يحترم رأي مجلس النواب ويقدر كافة أعضاءه، وأن ما جرى هو حق لمجلس النواب ضمن النظام الداخلي الذي يعمل به.

 

وأشار النجار أن الحكومة لم توقع على اتفاقية رسمية، إنما اتفاقية لدراسة جدوى المشروع، مبينا أنه قد يكون "غير مجدي"، وبالتالي لن يكون ملزماً للأردن إذا كان غير مجدي.

 

وكانت وزارة المياه أعلنت أن إعلان النوايا الذي تمَّ توقيعه مع إسرائيل والإمارات، يعني الدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل 2022، ولا يمثل اتفاقا فنيا أو قانونيا.

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ووقع الأردن والإمارات والاحتلال الاسرائيلي، الشهر الفائت "إعلان نوايا" للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.


وقالت الوزارة في بيان أصدرته إنه من الممكن أن يحصل الأردن من خلال إعلان النوايا على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.


وبينت أن "توقيع الإعلان ليس اتفاقاً لا من الناحية الفنية ولا القانونية؛ وأن المشروع لن ينفذ دون حصول الأردن على هذه الكمية من المياه سنويا".

 




 

 


 

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