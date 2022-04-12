بعد حادثة مصنعي إربد والمفرق .. العمل مستمرة بتكثيف الرقابة على المنشآت

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة تكثف حملات التفتيش على المنشآت للحفاظ على السلامة العامة .

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وأضاف الزيود اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" أن أي منشأة يثبت مخالفتها بمعايير السلامة الصحي والمهنية سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقها .

ودعا إلى حرص المنشآت بضرورة الالتزام بتعيين مشرفي سلامة وصحة مهنية ضمن الحملة التوعوية التي أعدتها الوزارة.



علما أن الوزارة ستقوم بعد تاريخ 2022/4/30 بجولات ميدانية تفتيشية في كافة المحافظات للتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتعيين مشرفي سلامة وصحة مهنية.



وشهدت المملكة حادثتين في مصنعين إحداهما استنشاق مادة كيميائية في المفرق أدى إلى حالات اختناق والاخرى انفجار بويلر داخل مصنع في إربد تسبب بـ 16 إصابة .



