الثلاثاء 12-04-2022
الوكيل الاخباري

احباط تهريب 238 كغم من المخدرات بمركز جمرك جابر

مهيدات: إتلاف 10 أطنان من الحلويات خلال الأسبوع الأول من رمضان

الصناعة والتجارة: سقف سعري جديد لأي سعلة ترتفع أسعارها بدون مبرر

بعد حادثة مصنعي إربد والمفرق .. العمل مستمرة بتكثيف الرقابة على المنشآت

اصابات كورونا حول العالم تقترب من حاجز الـ500 مليون

الصين ثاني أكبر شريك تجاري للأردن من حيث السلع

هل يجوز إخراج زكاة النقد طروداً غذائية وتوكيل جمعية لاخراجها؟ .. الإفتاء تجيب

تعرّف على السقوف السعرية المُحددة للدواجن والزيوت والخضار

الغذاء والدواء تحذر ربات البيوت خلال فك تجميد المجمدات

السير: 80% من الحوادث المرورية في رمضان تقع قبل الإفطار

الثلاثاء، 12-04-2022 12:37 م

بعد حادثة مصنعي إربد والمفرق .. العمل مستمرة بتكثيف الرقابة على المنشآت

وزارة عمل 3


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة تكثف حملات التفتيش على المنشآت للحفاظ على السلامة العامة .

اضافة اعلان


وأضاف الزيود اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" أن أي منشأة يثبت مخالفتها بمعايير السلامة الصحي والمهنية سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقها .

 

ودعا إلى حرص المنشآت بضرورة الالتزام بتعيين مشرفي سلامة وصحة مهنية ضمن الحملة التوعوية التي أعدتها الوزارة.


علما أن الوزارة ستقوم بعد تاريخ 2022/4/30 بجولات ميدانية تفتيشية في كافة المحافظات للتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتعيين مشرفي سلامة وصحة مهنية.


وشهدت المملكة حادثتين في مصنعين إحداهما استنشاق مادة كيميائية في المفرق أدى إلى حالات اختناق والاخرى انفجار بويلر داخل مصنع في إربد تسبب بـ 16 إصابة .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_7_15_12_7_3_256

نصائح لمرضى السكري والضغط في رمضان

5ee6666b6df4a-750x430-1

احباط تهريب 238 كغم من المخدرات بمركز جمرك جابر

4526-1

مهيدات: إتلاف 10 أطنان من الحلويات خلال الأسبوع الأول من رمضان

277811623_141661088389474_5298028424063533662_n

عجلون: عروض فلكلورية وشعبية في اليوم التاسع من رمضانيات

Q0BlVcOkMrtYcpCCQ8vUO06ReIbvRiVpWGmDCCyM

الصناعة والتجارة: سقف سعري جديد لأي سعلة ترتفع أسعارها بدون مبرر

zakat-money-grouth

هل يجوز إخراج زكاة النقد طروداً غذائية وتوكيل جمعية لاخراجها؟ .. الإفتاء تجيب

أخبار متعلقة
0L5A0247

وزارة العمل تحث المنشآت الخاصة على تعيين مشرفي صحة

WhatsApp Image 2022-02-03 at 11.26.16 AM (1)

توضيح حول استحقاق موظف القطاع الخاص أجرا إضافيا عن يوم الانتخابات

0L5A0247

العمل تدعو القطاع الخاص لتسهيل مغادرة العاملين لممارسة حقهم في الاقتراع

274269372_494003945574803_4784242786909160586_n

أردنيون في أوكرانيا يتحدثون عن وضعهم حالياً

0L5A1485 - Copy

استقطاب الاستثمارات بمقدمة برامج مرشحي البلديات الكبرى

609006097ca84

هل يشمل قرار مجلس الوزراء بتأخير ساعات الدوام القطاع الخاص؟! .. وزارة العمل توضّح لـ"الوكيل"