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الأربعاء، 05-06-2024 01:20 م

بعد رفع أسعار الطحين .. الصناعة والتجارة تؤكد التزامها بتثبيت أسعار الخبز

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أكد المستشار والناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي أن رفع سعر بيع دقيق القمح الموحد بقيمة 3.661 دينار للطن الواحد، لن يؤثر على أسعار الخبز. 

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وقال البرماوي اليوم الأربعاء لـ " الوكيل الإخباري" إن قرار رفع سعر بيع دقيق القمح الموحد جاء بعد قرار تخفيض سعر الديزل 35 فلساً في تسعيرة الشهر الحالي حزيران.


ونوه أنه إجراء اعتيادي شهري، يتم من خلاله إعادة النظر بأسعار الطحين في ضوء التغيرات التي تطرأ على تسعيرة المشتقات النفطية وتحديدا الديزل، مشيراً إلى أن ذلك لن يؤثر على كلف إنتاج الخبز.


ورفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، سعر بيع دقيق القمح الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة، بما قيمته 3.661 دينار للطن الواحد، ليصبح سعره 169.695 دينار بدلاً من 166.034 دينار.


 




 

 


 

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