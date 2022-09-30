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الجمعة، 30-09-2022 08:21 م

بعد رفع الديزل.. هل ترفع الحكومة أجور وسائط النقل العام؟

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - تساءل مواطنون عن إذا ما ستقوم الحكومة برفع أجور النقل العام، في ظل ارتفاع أسعار الديزل محلياً . اضافة اعلان


وقال مواطنون، وفقاً لرصد "الوكيل الإخباري" إن الحكومة على مدار الأشهر الماضية استمرت في رفع الديزل خلال التسعيرة الشهرية، الأمر سوف ينعكس على كلف تشغيل وسائط النقل العام. 

من جهته نفى مصدر رسمي أن يكون هناك أي توجه لرفع أجور النقل العام خلال الفترة القادمة. 

وبيّن المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن الحكومة سوف تبقى مستمرة في دعم أجور النقل العام، وتحمل فرق السعر. 

وقررت الحكومة اليوم رفع الديزل والكاز خلال تسعيرة الشهر المقبل 35 فلسا/ لتر ، وبذلك يصبح سعر الديزل والكاز 825 فلسا للتر بدلاً من 790 فلسا للتر.

 




 

 


 

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