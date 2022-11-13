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الأحد، 13-11-2022 11:35 ص

بعد رفع الفائدة.. سعر الفائدة الرئيسي في الأردن يصل إلى 6% وإعادة الخصم 7%

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشفت بيانات البنك المركزي أنه قد بلغ سعر الفائدة الرئيسي بعد قرار رفعها مع بداية الشهر الحالي إلى 6%.

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وبينت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" أن سعر إعادة الخصم بلغ 7%، فيما بلغ سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة 6.75% .


وبقي سعر نافذة الإيداع لليلة واحدة ثابتاً عند 5.75% .


ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بداية الشهر الحالي 75 نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية للحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وعلى جاذبية الموجودات المحررة بالدينار الأردني، واستجابة لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، لمواجهة التضخم المرتفع.


 




 

 


 

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