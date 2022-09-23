بعد رفع فوائد القروض في الأردن.. ما هو المطلوب من البنوك والمقترضين ؟

الوكيل الإخباري -

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قال مصرفيون إنه عند منح أي مواطن قرضاً من البنك، فانه يتم ابرام عقد بين الطرفين لبيان إذا ما كانت الفائدة على القرض ثابتة أم متغيرة.واشاروا، رداً على استفسارات مقترضين، حول الإجراء الذي يجب اتخاذه مع البنوك، وهل سيكون هناك تغيير على آلية دفع الأقساط؟ أنه إذا كانت الفائدة على القرض متغيرة فإنه يتم رفعها على المقترض وفقاً لنظام تعاقدي بين البنك والعميل، شرط أن يقوم البنك بإبلاغ العميل برفع الفائدة وموعد الرفع، من خلال رسالة أو اشعار أو اتصال.وأضافوا أنه يمكن للعميل التقدم بشكوى أو مظلمة لدى البنك المركزي من خلال نافذة الشكاوى لحفظ حقوق جميع الأطراف.وبلغ معدل سعر الفائدة الرئيسي في الأردن 5.25%، في الوقت الذي وصلت فيه التسهيلات الممنوحة للأفراد مع نهاية حزيران الماضي 12 مليار و 500 الف دينار، وفقا لأرقام البنك المركزي.ورفع البنك المركزي أمس الخميس، أسعار الفائدة على القروض عند 75 نقطة أساس، وذلك بعد أن رفعها البنك الفيدرالي الأمريكي.