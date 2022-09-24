السبت 24-09-2022
الوكيل الاخباري

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السبت، 24-09-2022 11:51 ص

بعد رفع فوائد القروض في الأردن.. مطالب بتأجيل الأقساط 3 أشهر

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -  بعد رفع الفوائد على القروض في الأردن عند 75 نقطة أساس وللمرة الخامسة خلال العام الحالي، طالب مقترضون أن يقرر إجراءات داعمة مساعدة بتأجيل أقساط القروض لثلاث أشهر على الأقل. اضافة اعلان

 
وقال مواطنون، وفقاً لرصد "الوكيل الإخباري" إن رفع الفوائد يثقل من الأعباء المالية عليهم، سواء إذا تقرر إطالة عمر القرض أو زاد القسط الشهري، منوهين إلى الوضع الاقتصادي لا يتحمل أكثر. 
 
وأشاروا إلى أن استمرار رفع الفائدة على القروض غيّر من سلوكهم الاستهلاكي، بحيث أصبح قرابة 25% من الراتب الشهري مخصصاً لسداد الأقساط، الأمر الذي خلق عجزاً مالياً لديهم، وبات لديهم عدم قدرة على تلبية متطلبات حياتهم اليومية. 
 
ورفع البنك المركزي الأردني الفوائد على القروض 5 مرات خلال العام الحالي، آخرها الخميس الماضي، وذلك بعد رفع البنك الفيدرالي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس. 
 
وبذلك وصل سعر الفائدة الرئيسي في الأردن 4.25% ووصلت حجم التسهيلات الممنوحة للأفراد مع نهاية حزيران الماضي 12 مليار و 500 مليون دينار.

 




 

 


 

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