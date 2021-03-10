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الأربعاء، 10-03-2021 01:31 م

بعد شائعات متداولة

بعد شائعات متداولة والد العمري يرد - شاهد

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عبد الله العمري ووالده


الوكيل الإخباري - ما زالت حادثة وفاة الناشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي (عبد الله العمري) ، تلقي بظلالها على محبيه، مستذكرينه بخفّة ظله ، وقربه من الآخرين.

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وعلى صعيد مختلف ، فقد تمّ تداول شائعات حول الأوضاع الصحية لأصدقاء العمري ، الذين رافقوه في رحلة سياحية إلى جنوب إفريقيا ، الأمر الذي حدا بوالده - العمري - الخروج عن صمته ، مُطالبا متداولي الشائعات بالتوقف عن ذلك .

 

والد (عبود) ، وعبر خاصية "الستوري" ، أشار إلى أن أصدقاء ولده الراحل بخير ، وسيصلون المملكة "قريبا" .

 

وجاء في نصّ ما كتب : 

 

رسالة موجهة إلى جميع الذين ينشرون افتراءات وأكاذيب وأخبار ملفقة عن ابني المرحوم بإذن الله عبد الله العمري، وعن اخوانه وأصدقائه الذين تعرضوا لحادث مؤسف في جنوب افريقيا وتوفي ولدي بعد الحدث ...

 

أود الإفادة بأن جميع أصدقائه بحالة جيدة وسيصلون المملكة قريبا رفقة جثمان ابني عبدالله ..

وأرجو من الجميع عدم سماع أخبار غير ذلك وأقول للذين ينشرون الأخبار المضللة (اتقوا الله) ، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد .


 

 


 




 

 


 

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