بعد صخرة ذيبان .. صخرتان تثيران اعجاب المواطنين تعرف عليهما - صور

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - بعد الشهرة الواسعة التي احدثتها صخرة ذيبان تبادر الى اذهان الكثيرين عن وجود اماكن خلابة في المملكة تستحق الزيارة .

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ولعل من ابرز المناطق التي قد يعرفها الكثيرون :

- صخرة ام الرصاص وهي تقع في قرية الياهون او اللاهون احدى قرى السلايطة بقضاء ام الرصاص بإقليم الوسط ، موقعها شرق ذيبان وعراعر بحاولي ٥ الى ٧ كيلو متر وهي مطلة على وادي وسد الموجب والكرك .





- الصخرة الثانية هي صخرة جبل الطور الاحمر في غابات برقش وهذه الصخرة تقع ضمن غابات برقش التي تعد ضمن سلسلة جبال عجلون و تقع جنوب محافظة اربد تحديداً في لواء الكورة وفي شمال محافظة عجلون في قضاء عرجان و تجاور غابات محمية عجلون وتشتهر بتل برقش او حبل الطور الذي يرتفع قرابة 875 متر فوق سطح البحر.







