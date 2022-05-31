الثلاثاء 31-05-2022
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الثلاثاء، 31-05-2022 01:47 م

بعد طول انتظار .. أردنيون يتفاعلون مع انتهاء أيار

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الوكيل الإخباري - رصد - يستقبل الاردنيون يوم غدٍ الاربعاء شهرهم الجديد، بعد أن عاشوا "شهر آيار المميز " والذي شهد مناسبات عامة وتقلبات جوية وطول في انتظار مرور الأيام. 

ولم تغب النكات عن تفاعلات الأردنيين ومنشوراتهم حول الشهر، حتى طالب بعضهم بمراجعة علم الابراج لبيان سبب طول أيامه، فيما دعا آخرون أن ينتهى الشهر بعد شعورهم أن الكثير من الوقت مر وما زال الشهر مستمرا.

وشهد الأردنيون في أيار عدة مناسبات عامة تقلبات جوية سريعة في الطقس، ما دفع بعضهم للضجر منه وآخرون الى السخرية عليه  . 

وجاء أول أيام أيار مع آخر أيام شهر رمضان، إلى جانب مصادفة ذلك اليوم مع عيد العمال العالمي. 

وتبعه عيد الفطر السعيد، الذي استمتع الأردنيون بعطلته التي اعتبرت من أطول العطل والتي استمرت لـ 9 أيام.

ولم تكتفي الطبيعة بطول أيام الشهر على الاردنيين حتى جاءت تقلبات الطقس السريعة، خاصة العواصف الغبارية التي شهدتها المناطق الصحراوية وأجزاء من العاصمة عمان، الى ان استقرت الاجواء اخيرا على ارتفاعات مستمرة للحرارة وصلت في ذروتها لدرجة 43. 

وبعد ذلك عاش الأردنيون فرحتهم بعيد استقلال المملكة الـ 76 وعمت أجواء الفرح في مختلف المدن والقرى.

وما يميز أيار انه شهد 3 أشهر هجرية متتالية، حيث وافق مطلع شهر أيار آخر ايام شهر رمضان، وفي الثاني من الشهر ذاته ـ 2 أيار ـ كان غرة شهر شوال، بينما يوافق اليوم الثلاثاء غرة أيام شهر ذي القعدة.

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