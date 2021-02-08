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الإثنين، 08-02-2021 07:30 م

تشديد على الإجراءات الوقائية الصحية

بعد ظهور إصابات كورونا في المدارس .. تحذيرات حكومية عاجلة

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منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - على وقع الإصابات بفيروس كورونا التي ظهرت اليوم الإثنين ، سواء بين طلبة المدارس ، أو بين الكادرين التعليمي والإداري ، فإن التحذيرات الحكومية ما زالت قائمة ، بالعودة إلى قرارات صارمة ، تحسّبا من انتشار الفيروس من جديد .

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ومنذ الأيام القليلة الماضية ، فقد تم ملاحظة زيادة نسبة الفحوصات الإيجابية بالفيروس ، وفق الموجز الإعلامي اليومي لوزارة الصحة ، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ بأعداد الإصابات .

 

التشديد على الإجراءات الصحية الوقائية ، حيث ارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، بات عنوان المرحلة الحالية الراهنة .

 

وكان عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي ، أوضح في تصريح خاص لـ"الوكيل الاخباري" ان الوضع الوبائي في دول العالم والمنطقة غير مريح.

 

ولفت أن هنالك دراسة مستفيضة لتقييم الوضع الوبائي في المملكة ، بعد أسبوعين ، وعلى ضوئها سيتم اتخاذ القرارات بما يضمن منع انتشار الوباء، تحسبا من تضاعف أعداد الإصابات بالفيروس .

 

ومن جهته أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن العودة عن رفع الحظر ليوم الجمعة، من شأنه القضاء  على بعض القطاعات، التي عادت لها الحياة تدريجيا، بعد رفع الحظر.

 

ونوه إلى أن الحديث أو التلويح عن أي نوع من الحظر الشامل أو تقليص ساعات الدوام يؤثر على الإقتصاد ، ويؤثر على نشاط واستيراد ومخزون الشركات، وعلى عملية التوظيف، إضافة إلى تأثيرها على الاستثمار بشكل عام.

 

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