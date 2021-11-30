بعد ظهور فيروس.. الأردن يمنع استيراد الدواجن من 13 دولة

الوكيل الاخباري – تيماء عبيدات



كشف مساعد امين عام وزارة الزراعة للثروة الحيوانية المهندس علي ابونقطة عن قرار بوقف استيراد الدواجن من 13 دولة معظمها اوروبية بعد ظهور فيروس انفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N1.

اضافة اعلان



واوضح ابونقطة اليوم الثلاثاء في تصريح لـ "الوكيل الاخباري" ان الدول التي تم ايقاف استيراد الطيور بشكل عام منها هي : المانيا ، اليونان ، هولندا ، النرويج ، ايطاليا ، هنغاريا ، ايرلندا ، روسيا ، سلوفاكيا ، التشيك ، بريطانيا ، اضافة الى جنوب افريقيا ، واسرائيل .



واوضح ابو نقطة ان المنع يشمل الطيور الحية والمذبوحة ، فيما تم الابقاء على استيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً ، والصيصان الحية بعمر يوم واحد ، ومنتجات البيض المصنعة .



واشار ابو نقطة ان وقف الاستيراد جاء بناءً على الاعلان المدرج على موقع "المنظمة العالمية للصحة الحيوانية" بوجود بؤر اصابة بفيروس انفلونزا الطيور في تلك الدول والتي يتم التنسيق معها بشكل دوري لتحديث البيانات في حال ظهور اي امراض للحفاظ على سلامة الغذاء والثروة الحيوانية المحلية .



وأكد ابونقطة ان الوزارة اخطرت مديرية التراخيص بوقف استيراد الطيور والدواجن من هذه الدول ، اضافة الى تبليغ اي مستورد حصل على موافقة مسبقة بعدم اكمال اجراءات الاستيراد في حال تبعت قرار المنع.



وشدد ابونقطة ان منع الاستيراد سيستمر حتى يتم التأكد من خلال موقع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية على عدم ظهور حالات جديدة من انفلونزا الطيور لمدة 3 شهور على الاقل .