بعد فتح كافة القطاعات .. تحذير من عدم التراخي بالإجراءات الصحية

الوكيل الإخباري - بعد أن دخلت المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة فتح القطاعات (صيف آمن) حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم ، فإنه من الأجدر أن يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية المتعلقة بارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي والإقبال على التطعيم ، للضمان عودة الحياة إلى طبيعتها.

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وكانت الحكومة شددت مرارا على ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع التي من شأنها كبح جماح الفيروس ، خاصة في ظلّ تراخي الكثيرين في تطبيقها والعمل بها.