بعد فتح كافة القطاعات .. تحذير من عدم التراخي بالإجراءات الصحية

الوكيل الإخباري - بعد أن دخلت المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة فتح القطاعات (صيف آمن) حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم ، فإنه من الأجدر أن يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية المتعلقة بارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي والإقبال على التطعيم ، للضمان عودة الحياة إلى طبيعتها.
وكانت الحكومة شددت مرارا على ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع التي من شأنها كبح جماح الفيروس ، خاصة في ظلّ تراخي الكثيرين في تطبيقها والعمل بها.
وتتضمن المرحلة الثالثة إلغاء الحظر الجزئي والكلي في جميع محافظات المملكة، والسماح بالتعليم الوجاهي للمدارس ورياض الأطفال والجامعات وفق اشتراطات تتعلق بالتطعيم. اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
كما تتضمن، السماح لجميع القطاعات بالعمل في جميع الأوقات وبطاقة تشغيلية 100 بالمئة، باستثناء صالات الأفراح التي يسمح لها العمل بطاقة استيعابية تبلغ 50 بالمئة، وبحد أقصى 200 شخص، والسماح للمهرجانات والمؤتمرات والمعارض والمسارح بالعمل بطاقة استيعابية محدودة ووفق اشتراطات خاصة، إلى جانب السماح لوسائل النقل العام بالعمل بسعة مقعدية تبلغ 100 بالمئة.
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