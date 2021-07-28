بعد فقدان ورقة إجابة طالبة توجيهي ولي أمرها : لا يوجد مستجدات

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد رمزي العظمات ولي أمر الطالبة في الثانوية العامة/فرع العلمي " تمارا العظمات" ، أنه لا يوجد مستجدات فيما يتعلق بفقدان ورقة إجابة ابنته في مبحث الكيمياء .

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ولفت العظمات ، الأربعاء في حديثه لـ "الوكيل الإخباري"، أن الأمر بحاجة لمتابعة وزارة التربية ، باعتباره حق لابنته ، مستهجنا عدم حلّ الموضوع - حتى لحظة كتابة الخبر- ، حيث لم يتم استعادة ورقة ابنته.

وكان العظمات تواصل في وقت سابق مع "برنامج الوكيل" والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، حيث بين حينها أن زوجته تلقّت اتصالا في ذات اليوم يفيد بفقدان ورقة الإجابة لابنتها ، ما شكّل صدمة" للطالبة ولعائلتها ( أنقر هنا ) .

وتعتبر هذه الحادثة سابقة من نوعها في المملكة ، الأمر الذي أثار الاستياء حيال الحادثة .