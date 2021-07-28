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الأربعاء، 28-07-2021 12:45 م

بعد فقدان ورقة إجابة طالبة توجيهي ولي أمرها : لا يوجد مستجدات

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد رمزي العظمات ولي أمر الطالبة في الثانوية العامة/فرع العلمي " تمارا العظمات" ، أنه لا يوجد مستجدات فيما يتعلق بفقدان ورقة إجابة ابنته في مبحث الكيمياء .

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ولفت العظمات  ، الأربعاء في حديثه لـ "الوكيل الإخباري"، أن الأمر بحاجة لمتابعة وزارة التربية ، باعتباره حق لابنته ، مستهجنا عدم حلّ الموضوع - حتى لحظة كتابة الخبر- ، حيث لم يتم  استعادة ورقة ابنته.

 

وكان العظمات تواصل في وقت سابق مع "برنامج الوكيل" والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا"  ، حيث بين حينها أن زوجته تلقّت اتصالا في ذات اليوم يفيد بفقدان ورقة الإجابة لابنتها ، ما شكّل صدمة" للطالبة ولعائلتها  ( أنقر هنا ) .

 

وتعتبر هذه الحادثة سابقة من نوعها في المملكة ، الأمر الذي أثار الاستياء حيال الحادثة .

 

 

 

 




 

 


 

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