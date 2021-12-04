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بعد قرار الداخلية.. جمعية الفنادق توضح بشأن حفلات رأس السنة

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السبت، 04-12-2021 11:00 ص

بعد قرار الداخلية.. جمعية الفنادق توضح بشأن حفلات رأس السنة

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
توقع رئيس جمعية الفنادق السياحية، عبد الحكيم الهندي إقبالا ضعيفا على حفلات رأس السنة الميلادية 2022 خلال شهر كانون الأول الحالي وذلك بسبب فيروس أوميكرون المنتشر عالميا و الذي أدى إلى إلغاء حجوزات لأشخاص قادمين إلى الأردن من مختلف دول العالم .

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وأكد الهندي اليوم السبت لـ " الوكيل الإخباري" أن 50% هي الطاقة الاستيعابية المسموحة في القاعة التي سيقام بها الحفلة داخل الفنادق .


وذكر أنه لا يسمح حضور الحفلة إلا بجرعتين أوفحص pcr سلبي من خلال( سند اخضر ).


وكانت وزارة الداخلية ألغت قرار محافظ العاصمة بخصوص وقف الحفلات الغنائية في عمّان.


 




 

 


 

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