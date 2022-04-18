بعد قرار السعودية.. سيدات من الأردن ذهبن للعمرة دون محرم

الوكيل الإخباري - قال عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية عصام الشاعر إن بعض السيدات في الأردن قررن الذهاب لأداء مناسك العمرة لوحدهن دون محرم، بعد قرار السعودية الذي سمح للمرأة إصدار تأشيرة عمرة دون وجود محرم.

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واشار الشاعر لـ " الوكيل الإخباري" ان اقبال السيدات على أداء العمرة لوحدهن ما زال ضعيفاً حتى الآن، متوقعاً أن يزيد العدد بعد 24 من الشهر الحالي خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.



وأوضح أن القرار يسمح للسيدات اللواتي تبلغ أعمارهن 45 عاما فأكثر أداء العمرة دون وجود محرم .



وحول عدد الأردنيين المعتمرين منذ بداية شهر رمضان، قال الشاعر إن العدد وصل إلى 10 الاف تقريباً، متوقعاً أن يزيد العدد في الأيام القادمة.



وأشار إلى أن هذا العدد يعتبر متواضع بالمقارنة مع ذات الفترة من مواسم عمرة في سنوات سابقة.



وكان قد كشف المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية، أنه أقر السماح للمرأة إصدار تأشيرة عمرة دون وجود محرم، أو عصبة النساء.



وأشار متحدث وزارة الحج والعمرة، إلى أن المحرم كان في السابق شرطاً لإصدار تأشيرة العمرة للنساء من الفئات العمرية الأقل من 45 عاماً، والآن يُسمح لها بإصدار التأشيرة، وعدم إلزامها بالمحرم أو عصبة النساء، مضيفاً أنه الآن لا توجد قيود لإصدار التأشيرة؛ إذ لا يُشترط وجود محرم أو عصبة النساء.



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