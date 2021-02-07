بعد ما نشره الوكيل الإخباري .. إيعاز عاجل من مدير المعونة الوطنية

الوكيل الإخباري - أوعز مدير عام صندوق المعونة الوطنية، عمر المشاقبة، للوقوف على ظروف سيدة ، قام "الوكيل الإخباري" بنشر اليوم الأحد ، ما تتجرعه من فقر وجوع ، حيث المعاناة التي تعيشها وأطفالها الثلاثة ، خاصة في فصل الشتاء .

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سيدة تبكي : أطفالي بين البرد والجوع

ويأتي ذلك الإجراء العاجل من المشاقبة ، من منطلق المسؤولية حيال الأسر العفيفة ، التي تواجه ظروف الحياة وتحدّياتها ، حيث أضحت أوضاعهم تثقل كاهلهم ، نتيجة لعدم قدرتهم على مواجهة الالتزامات المادية .

منبر "الوكيل الإخباري" ، مستمر في مسح دمعة حزن تلك الفئة التي تبحث عن بصيص أمل لحياة هانئة.

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