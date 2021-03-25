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الخميس، 25-03-2021 09:13 ص

بعد مرور شهر على قرار عودة حظر التجول الجمعة ترقب شعبي للقرارات القادمة

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - بعد مرور شهر تقريبا على اصدار الحكومة قرارات هامة يترقب المواطنون الايام القادمة والتي من المفترض ان يتم الاعلان خلالها عن مصير الحظر الشامل يوم الجمعة والذي من المقرر ان يتم النظر به مع نهاية الشهر الحالي .

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قبل شهر من الان اعلنت الحكومة عن حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة اعتبارا من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس وحتى السادسة صباحا من يوم السبت من كل أسبوع وتم تعديل ساعات حظر التجول فيما بعد .

 

كما قررت الحكومة العمل بالحد الأدنى من الموظفين في الدوائر الحكومية بما لا يتجاوز 30 في المئة . 

 

 


 




 

 


 

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