بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل .. إيعــاز من وزير الصحــة

الوكيل الإخباري - على ضوء مناشدة أربعينية مصابة بفيروس كورونا تقطن في محافظة إربد ، الثلاثاء ، عبر "برنامج الوكيل" والذي يُبثّ عبر اثير إذاعة القوات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، فقد أوعز وزير الصحة ، الدكتور نذير عبيدات بتأمين سرير لها .

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مصابة كورونا تعاني وتناشد عبر برنامج الوكيل



ويأتي ذلك ، بعدما تواصلت مواطنة ، عبر البرنامج ، تتحدّث عن معاناتها مع الفيروس ، التي تتمثّل بضيق في التنفس ، وصعوبة في الكلام، وضعف عا م .

وأشارت للإعلامي محمّد الوكيل ، أنها راجعت مستشفى الأميرة بسمة التعليمي ، حيث اتضح إصابتها بالفيروس، لافتة ان الأطباء أعلموها بضعف رئتيها ، وبالرغم من ذلك طالبوها بالعودة إلى المنزل.

من جهته ، طالب الإعلامي محمد الوكيل وزارة الصحة الوقوف على مشكلة المواطنة ، الأمر الذي أدى إلى تأمين سرير لها ، وتقديم العلاج اللازم .

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