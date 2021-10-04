بعد نشر وثائق مغلوطة .. الأردنيون يعبرون عن فخرهم بالملك

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - عبر الأردنيون عن اعتزازهم وفخرهم بالقيادة الهاشمية وتضامنهم مع جلالة الملك عبدالله الثاني بعد وثائق باندورا التي نشرت معلومات بشأن العقارات للملك عبدالله الثاني في الخارج، احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها المغلوطة .

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وتداول النشطاء اليوم الإثنين بحسب رصد " الوكيل الإخباري" وسم #اللعبة_مكشوفة_معك_سيدنا عبر منصة تويتر في المملكة معبرين أنهم على معرفة تامة أن الوثائق غير صحيحة.



وكان قد أصدر الديوان الملكي بيانا عاجلا وهاما حول التقارير الصحفية التي نشرت مؤخرا بشأن عدد من العقارات لجلالة الملك .