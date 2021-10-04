بعد نشر وثائق مغلوطة .. الأردنيون يعبرون عن فخرهم بالملك

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - عبر الأردنيون عن اعتزازهم وفخرهم بالقيادة الهاشمية وتضامنهم مع جلالة الملك عبدالله الثاني بعد وثائق باندورا التي نشرت معلومات بشأن العقارات للملك عبدالله الثاني في الخارج، احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها المغلوطة .
وتداول النشطاء اليوم الإثنين بحسب رصد " الوكيل الإخباري" وسم #اللعبة_مكشوفة_معك_سيدنا عبر منصة تويتر في المملكة معبرين أنهم على معرفة تامة أن الوثائق غير صحيحة.
وكان قد أصدر الديوان الملكي بيانا عاجلا وهاما حول التقارير الصحفية التي نشرت مؤخرا بشأن عدد من العقارات لجلالة الملك .
الديوان الملكي: نحتفظ باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الادعاءات الباطلة تجاه الملك#الاردن#اللعبه_مكشوفه_معك_سيدنا— Lana Ajarmeh (@AjarmehLana) October 4, 2021
معك سيدي ابو حسين🇯🇴🦅#اللعبة_مكشوفه_معك_سيدنا pic.twitter.com/BzNSuakrDB— هاشم| MANSAF (@MANSAF_25) October 4, 2021
يا زين هالضحكه ✋🏻❤️ #اللعبه_مكشوفه_معك_سيدنا pic.twitter.com/Q4Sc1m6pNs— Mohammad Al_Nasairah (@memoxboond1986) October 4, 2021
بيان #الديوان_الملكي الهاشمي العامر كان فصل الخطاب ونهاية الجواب.#اللعبة_مكشوفه_معك_سيدنا#مع_القائد pic.twitter.com/CKuF2wWapj— (الضَاري) (@y_almgbale) October 4, 2021
ستبقى في قلوبنا الى الابد 🇯🇴🇯🇴#اللعبة_مكشوفه_معك_سيدنا pic.twitter.com/ObUym3FxQ4— Mais (@Mais01234) October 3, 2021
كلنا فخر بك يا سيدي #اللعبة_مكشوفه_معك_سيدنا pic.twitter.com/eMdbATbRNj— saraa mahmoud (@saraamahmoud155) October 3, 2021
#كلنا_مع_الملك وبصوت واحد نردد— يعيش جلالة الملك المعظم 🇯🇴🇯🇴🇯🇴 (@KVGIffh25UjzEBA) October 3, 2021
كلنا خلفك يا سيدي نعتزي بك ونفخر بعزك،،
وإنّ تقدمنــــاك،، صدورنا لك دروع حصينة،، #اللعبه_مكشوفه_معك_سيدنا pic.twitter.com/3ci9O9P36N
الاردن اولا وابو حسين قايدنا #اللعبة_مكشوفه_معك_سيدنا pic.twitter.com/VQCWeQ98KU— raneem (@raneem73812181) October 3, 2021