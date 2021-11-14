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الأحد، 14-11-2021 03:23 م

بعد وثيقة الجلوة.. عودة 212 شخصاً إلى منازلهم في مادبا

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الوكيل الإخباري- قال محافظ مأدبا علي الماضي، إنه تم الاتفاق مع ذوي مجني عليه في إحدى قضايا القتل التي حصلت في المحافظة عام 2017 على إرجاع 33 عائلة، تتكون من 212 شخصا، من المشمولين بالجلوة العشائرية إلى مكان سكناهم وإنهاء معاناتهم التي امتدت لمدة خمس سنوات.اضافة اعلان


ويأتي ذلك، استنادا للوثيقة العشائرية الخاصة بضبط الجلوة العشائرية والتي تم إقرارها مؤخرا وأعلنها وزير الداخلية في مبنى وزارة الداخلية وبمشاركة كافة الجهات المعنية والشيوخ والوجهاء وسيتم استكمال الإجراءات مع باقي القضايا من خلال دراسه كل قضية على حدة.

 




 

 


 

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