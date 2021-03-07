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بعد وفاة الناشط العمري .. موت الغفلة يتصدر تويتر

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الأحد، 07-03-2021 09:07 ص

بعد وفاة الناشط العمري .. موت الغفلة يتصدر تويتر

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الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي( عبدالله العمري)


الوكيل الإخباري -خاص - تداول نشطاء وسم #موت_الغفلة على منصة "تويتر" ، وذلك بموت الناشط عبدالله العمري ، معبرين عن صدمتهم حيال ذلك.

وأشار النشطاء حسب رصد " الوكيل الإخباري " إلى أن موت الناشط العمري ترك بصمة واضحة في نفوس متابعيه، والذي يصل عددهم إلى مليون متابع على منصة انستغرام.

وأكدوا أن "موته المفاجئ" ، تسبب بصدمة يصعب وصفها ، ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسرعة البرق ، وفي زمن قياسي.

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ودعا النشطاء له بالرحمة والمغفرة قائلين" اللهم أجرنا من موت الغفلة ولا تأخذنا من الدنيا إلا وأنت راضٍ عنا ".

واعتبر نشطاء ليلة أمس السبت  بمثابة فاجعة للأردنيين ، وخاصة لمتابعيه، إثر إعلان موت الناشط عبدالله العمري الذي توفي بسبب حادث سير في دولة جنوب افريقيا.

 

 

 



 




 

 


 

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