بعد وفاة الناشط العمري .. موت الغفلة يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري -خاص - تداول نشطاء وسم #موت_الغفلة على منصة "تويتر" ، وذلك بموت الناشط عبدالله العمري ، معبرين عن صدمتهم حيال ذلك.



وأشار النشطاء حسب رصد " الوكيل الإخباري " إلى أن موت الناشط العمري ترك بصمة واضحة في نفوس متابعيه، والذي يصل عددهم إلى مليون متابع على منصة انستغرام.



وأكدوا أن "موته المفاجئ" ، تسبب بصدمة يصعب وصفها ، ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسرعة البرق ، وفي زمن قياسي.

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ودعا النشطاء له بالرحمة والمغفرة قائلين" اللهم أجرنا من موت الغفلة ولا تأخذنا من الدنيا إلا وأنت راضٍ عنا ".



واعتبر نشطاء ليلة أمس السبت بمثابة فاجعة للأردنيين ، وخاصة لمتابعيه، إثر إعلان موت الناشط عبدالله العمري الذي توفي بسبب حادث سير في دولة جنوب افريقيا.





إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا

الله يرحمك ويجعل الله مثواك الجنة.😢pic.twitter.com/FlBXI6adey اللهُم إنّ موت الشباب قد كثر، اللهُم إن كنا القادمين فإهدنا وأحسن خاتمتنا، وردنا إليك رداً جميلاً. 🙏إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا #عبود_العمري لمحزونون 💔الله يرحمك ويجعل الله مثواك الجنة.😢 #موت_الغفله March 7, 2021



نفس الشعور ي الله، نفس شعور النوم اللي طار من عيوني نفس الخوف والغصه 💔💔💔، الله يرحمك ي عبود ويغفرلك 💔💔💔pic.twitter.com/Sbhth1CNNM #عبود_العمري ليلة غريبه مثل فاجعة اطفال البحر الميت 💔.نفس الشعور ي الله، نفس شعور النوم اللي طار من عيوني نفس الخوف والغصه 💔💔💔، الله يرحمك ي عبود ويغفرلك 💔💔💔 #موت_الغفله March 7, 2021





عشان تعرفوا قديه الدنيا تافهة ومش حرزانة تتقاتلوا عليهاpic.twitter.com/k7OGEIM5kf #موت_الغفله من كم ساعة بس كان active على انستغرامعشان تعرفوا قديه الدنيا تافهة ومش حرزانة تتقاتلوا عليها #عبود_العمري March 6, 2021





عشان تعرفوا قديه الدنيا تافهة ومش حرزانة تتقاتلوا عليهاpic.twitter.com/k7OGEIM5kf #موت_الغفله من كم ساعة بس كان active على انستغرامعشان تعرفوا قديه الدنيا تافهة ومش حرزانة تتقاتلوا عليها #عبود_العمري March 6, 2021



