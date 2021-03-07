بعد وفاة الناشط العمري .. موت الغفلة يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري -خاص - تداول نشطاء وسم #موت_الغفلة على منصة "تويتر" ، وذلك بموت الناشط عبدالله العمري ، معبرين عن صدمتهم حيال ذلك.
وأشار النشطاء حسب رصد " الوكيل الإخباري " إلى أن موت الناشط العمري ترك بصمة واضحة في نفوس متابعيه، والذي يصل عددهم إلى مليون متابع على منصة انستغرام.
وأكدوا أن "موته المفاجئ" ، تسبب بصدمة يصعب وصفها ، ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسرعة البرق ، وفي زمن قياسي.
ودعا النشطاء له بالرحمة والمغفرة قائلين" اللهم أجرنا من موت
الغفلة ولا تأخذنا من الدنيا إلا وأنت راضٍ عنا ".
واعتبر نشطاء ليلة أمس السبت بمثابة فاجعة للأردنيين ، وخاصة لمتابعيه، إثر إعلان موت الناشط عبدالله العمري الذي توفي بسبب حادث سير في دولة جنوب افريقيا.
وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكاً وأكفانه في الغيب تنسج وهو لايدري🤍— sara alqurashi (@saraalqurashi6) March 6, 2021
رحمة الله عليك #عبود_العمري #موت_الغفله pic.twitter.com/fsmNnUjiQb
اللهُم إنّ موت الشباب قد كثر، اللهُم إن كنا القادمين فإهدنا وأحسن خاتمتنا، وردنا إليك رداً جميلاً. 🙏— Qusai 💬 (@Qusai_firas95) March 7, 2021
إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا #عبود_العمري لمحزونون 💔
الله يرحمك ويجعل الله مثواك الجنة.😢#موت_الغفله pic.twitter.com/FlBXI6adey
ليلة غريبه مثل فاجعة اطفال البحر الميت 💔.— ʰᵃᶰᵃᶰ ᵃˡᵃʷᶰᵉʰ 🦉🖤 (@7ihli_) March 7, 2021
نفس الشعور ي الله، نفس شعور النوم اللي طار من عيوني نفس الخوف والغصه 💔💔💔، الله يرحمك ي عبود ويغفرلك 💔💔💔#موت_الغفله#عبود_العمري pic.twitter.com/Sbhth1CNNM
#موت_الغفله الغفلة قديش إشي بصدم وبخّوف، الله يجيرنا منه ويحسن خاتمتنا يارب.#عبود_العمري— ياسر محمد عودة الأغا #غزة (@yaseralagha) March 7, 2021
من كم ساعة بس كان active على انستغرام— Nada 🇵🇸 (@Nadahu25) March 6, 2021
عشان تعرفوا قديه الدنيا تافهة ومش حرزانة تتقاتلوا عليها#عبود_العمري#موت_الغفله pic.twitter.com/k7OGEIM5kf
من كم ساعة بس كان active على انستغرام— Nada 🇵🇸 (@Nadahu25) March 6, 2021
عشان تعرفوا قديه الدنيا تافهة ومش حرزانة تتقاتلوا عليها#عبود_العمري#موت_الغفله pic.twitter.com/k7OGEIM5kf