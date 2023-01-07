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السبت، 07-01-2023 07:00 م

بعد 22 يوماً على ايقافه .. تطورات عودة "تيك توك" بالأردن !

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت وحدة الجرائم الالكترونية منذ 22 يوماً أنه جرى إيقاف خدمات "تيك توك" في الأردن بشكل مؤقت، على خلفية عدم تعامل المنصة مع إساءة استخدام من قبل مستخدميها بتجميد ونشر أعمال عنف أو دعوات الفوضى، تزامنا مع رصدها ما جرى تداوله مع ما أسمته "خطاب كراهية والحض على التخريب والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات وقطع الطرق في الأردن".

وفي الوقت الذي طالب فيه الكثيرون بضرورة عودة التطبيق ابدى اخرون عدم اكثراهم مع وجود تطبيقات VPN مجانية على متاجر التطبيقات المختلفة، التي تتيح للمستخدمين استخدام أي تطبيق محظور.

مصدر مطلع اكد بدوره لموقع الوكيل الاخباري ان الحكومة لم تتخذ قرارا بعد حول موعد عودة عمل تيك توك للتواصل الاجتماعي في الأردن . 

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، قال ايضاً في تصريحات صحفية إنه لا يوجد أي مستجد فيما يتعلق بإعادة خدمات التطبيق الشهير، مشيرا إلى أن مديرية الأمن العام هي الجهة المعنية.

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