بعد 3 اشهر.. 1500 شخص في الأردن سيحصلون على الدواء المضاد لكورونا

الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة فراس الهواري، إن الشحنة الأولى من حبوب فايزر المضاد لفيروس كورونا ستصل الأردن في نهاية شهر آذار المقبل و تكفي لـ 1500 شخص.

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وبين الهواري، خلال حديثه في اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، إن الشحنة الأولى وفق الوعود من الشركة المصنعة تكفي لـ 1500 شخص.

وكان قد كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، لـ " الوكيل الإخباري" أنه تم التقدم لتسجيل "الكبسولات" المضادة لفيروس كورونا في الأردن.



وقال مهيدات إن العمل الآن ما زال جارٍ على تقييم هذا التسجيل، مؤكداً أنه سيصدر قرار في ذلك عند الانتهاء من الدراسات اللازمة.



وأطلقت الشركة على الدواء الجديد اسم “باكسلوفيد” وقالت إنه نجح بنسبة 89% في خفض خطر نقل المرضى إلى المستشفيات أو وفاة العديد من البالغين المصابين والأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد، وفق النتائج السريرية.

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