بعد 6 ساعات من تدهوره .. إنزال صهريج الخدمات من فوق جسر المدينة الرياضية

الوكيل الاخباري - تمكنت الجهات المعنية بإنزال صهريج النضخ العالق فوق الجسر العلوي لمنطقة دوار المدينة الرياضية بعد نحو 6 ساعات من تدهوره.

اضافة اعلان



وكان أدى تدهور صهريج نضح فوق جسر دوار المدينة الرياضية في العاصمة عمان إلى انقلابه وانسكاب مواد منه.



وهرعت كوادر الدفاع المدني الى موقع الحادث للتعامل مع تدهور الصهريج.

وقالت إدارة السير إن صهريج خدمات (نضح) تدهور على الجسر العلوي من جهة شارع الصحافة باتجاه المدينة الرياضية، الأمر الذي تسبب بتحويل السير نحو دوار المدينة الرياضية.



وأضافت أن كوادر السير المتواجدة تعمل على تسيير الحركة المرورية.

ودعت السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات رقباء السير في الموقع، لحين رفع المركبة والتعامل مع أثر الحادث.

